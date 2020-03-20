Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНападающий «Вест Бромвича» рассказал, как переболел коронавирусом

Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин рассказал, как он заразился коронавирусом, информирует The Telegraph. По словам 30-летнего игрока, он подхватил болезнь на фестивале в Челтнеме на прошлой неделе. Он заподозрил неладное, когда его температура поднялась до 39,7 градусов.
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Нападающий «Вест Бромвича» рассказал, как переболел коронавирусом

Спорт-Экспресс15:07

Форвард «Вест Бромвича» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru14:43

Форвард «Вест Бромвича» Остин заразился коронавирусом. Его температура поднималась до 39,7

Чемпионат15:20

«Я почувствовал, будто кто-то вылил на меня ведро воды». Игрок «Вест Бромвича» болен коронавирусом

Советский спорт15:05

Английский футболист сдал положительные анализы на коронавирус

Газета.Ru14:55

Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус

ProstoProSport15:10

Футболист «Вест Бромвича» сообщил, что болен коронавирусом

RT на русском16:08
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск 18 марта в 21:41
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК вчера в 04:30
Авто

В РФ появится новый документ на автомобили

Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.
Новые автомобили вчера в 01:10
Общество

В Польше объявлен режим эпидемии

В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
Аргументы недели 14:39
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

РИА Новости 16:24
Общество

Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается

В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.
Коммерсантъ 06:14
Футбол

Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионатах Беларуси и Австралии

Сегодня, 20 марта, состоятся две встречи в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
Чемпионат 08:05
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Технологии

В мире ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса

Эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув сообщила на пресс-конференции, что сейчас по всему миру в научно-исследовательских центрах ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса.
Московский Комсомолец 16:25
Общество

Карантин помог очистить воду в каналах Венеции

Вода в каналах Венеции очистилась из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Art Newspaper.
Культуромания 18 марта в 02:12
Здоровье

Лекарство, которое приказал применять Трамп, в Грузии используют 1,5 месяца

Тбилиси, 20 марта 2020, 19:07 — REGNUM Лекарство от коронавируса, которое своим указом приказал применять президент США Дональд Трамп, грузинские врачи использовали в течение полутора месяцев, с первых дней появления инфицированных пациентов.
REGNUM 12:07
Наука

Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды

Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Вестник Кавказа 11:49
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Эхо Москвы 04:05
Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Футбол

Виллиан: Я верен «Челси», а команда верна мне

«Мой контракт скоро закончится, но если сезон в Англии не успеет завершиться до этого момента, я без проблем сыграю за Челси, поскольку я верен команде, как и она верна мне», приводит Goal.com слова Виллиана.
Советский спорт вчера в 03:29
Фигурное катание

Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА

Экспресс газета 10:59
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Здоровье

Чиновники минздрава Ставрополья ушли на карантин из-за больного врача

Часть сотрудников Минздрава Ставропольского края ушла на карантин из-за того, то контактировала с женщиной-врачом, у которой заподозрена коронавирусная инфекция, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Аргументы и Факты - Ставрополь 07:55
Экономика

Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное

Решение ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых балансирует риски для экономики и финансовой стабильности.
Коммерсантъ 10:33
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $27 за баррель

News.ru 15:09
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com 09:03
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня вчера в 05:17
Армия и оружие

Военная полиция России провела патрулирование в Сирии

Российские военные полицейские и авиация провели патрулирование по ряду маршрутов в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 16:06
Футбол

Луценко ответил обвинившему российские власти Хёведесу

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко ответил защитнику «Локомотива» Бенедикту Хёведесу, который заявил, что в России скрывают реальное число заболевших коронавирусом.
Metaratings 13:34
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
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