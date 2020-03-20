Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин рассказал, как он заразился коронавирусом, информирует The Telegraph. По словам 30-летнего игрока, он подхватил болезнь на фестивале в Челтнеме на прошлой неделе. Он заподозрил неладное, когда его температура поднялась до 39,7 градусов.

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Общество В Польше объявлен режим эпидемии В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.

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Политика В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

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