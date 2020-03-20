Коронавирус
Спорт-ЭкспрессНападающий «Вест Бромвича» рассказал, как переболел коронавирусом
Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин рассказал, как он заразился коронавирусом, информирует The Telegraph. По словам 30-летнего игрока, он подхватил болезнь на фестивале в Челтнеме на прошлой неделе. Он заподозрил неладное, когда его температура поднялась до 39,7 градусов.
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Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
Авто
В РФ появится новый документ на автомобили
Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.
Общество
В Польше объявлен режим эпидемии
В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
Общество
Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается
В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.
Футбол
Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионатах Беларуси и Австралии
Сегодня, 20 марта, состоятся две встречи в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Технологии
В мире ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса
Эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув сообщила на пресс-конференции, что сейчас по всему миру в научно-исследовательских центрах ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса.
Общество
Карантин помог очистить воду в каналах Венеции
Вода в каналах Венеции очистилась из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Art Newspaper.
Здоровье
Лекарство, которое приказал применять Трамп, в Грузии используют 1,5 месяца
Тбилиси, 20 марта 2020, 19:07 — REGNUM Лекарство от коронавируса, которое своим указом приказал применять президент США Дональд Трамп, грузинские врачи использовали в течение полутора месяцев, с первых дней появления инфицированных пациентов.
Наука
Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды
Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Футбол
Виллиан: Я верен «Челси», а команда верна мне
«Мой контракт скоро закончится, но если сезон в Англии не успеет завершиться до этого момента, я без проблем сыграю за Челси, поскольку я верен команде, как и она верна мне», приводит Goal.com слова Виллиана.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Здоровье
Чиновники минздрава Ставрополья ушли на карантин из-за больного врача
Часть сотрудников Минздрава Ставропольского края ушла на карантин из-за того, то контактировала с женщиной-врачом, у которой заподозрена коронавирусная инфекция, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
Экономика
Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное
Решение ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых балансирует риски для экономики и финансовой стабильности.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование в Сирии
Российские военные полицейские и авиация провели патрулирование по ряду маршрутов в сирийской провинции Идлиб.
Футбол
Луценко ответил обвинившему российские власти Хёведесу
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко ответил защитнику «Локомотива» Бенедикту Хёведесу, который заявил, что в России скрывают реальное число заболевших коронавирусом.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.