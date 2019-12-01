Общество
MetaratingsНападающий «Вест Хэма» в костюме снеговика разбил свой Lamborghini
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио в честь Рождества нарядился в костюм снеговика и сел за руль своего Lamborghini Huracan стоимостью €250 тысяч и отправился в отель к своей команде перед матчем с «Кристал Пэлас».
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Происшествия
В Великом Новгороде из-за гибели подростка задержаны полицейские
В Великом Новгороде задержаны сотрудники полиции, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Армия и оружие
В Минобороны назвали главный успех России в Сирии
Происшествия
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Общество
Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко призвал брата Федора, ранее высказавшегося об их отношениях, заткнуться.
Политика
В Дании уточнили ограничения по прокладке «Северного потока – 2»
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку «Северного потока – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда, сообщил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Происшествия
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Казахстане
В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате.
Армия и оружие
Для российских Су-57 нашли покупателя
В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Технологии
В WhatsApp появилась функция «исчезающих сообщений»
В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений.
Театры
Волгоградский НЭТ открывает новую страницу своей истории
Приглашение журналистов на открытый откровенный разговор связано не столько с уже ушедшими в прошлое событиями, происходившими с НЭТом после ухода из жизни основателя театра, сколько с желанием нового административного и художественного руководства рассказать о последних позитивных переменах в жизни творческого коллектива и намеченных путях дальнейшего развития популярного в городе театра.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Авто
Электрокар Tesla Model Y с двумя моторами попал на видео
В Сети появился видеоролик с электрокаром Tesla Model Y с двумя моторами, который проходил испытания в штате Калифорния, США.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Наука
Воду и нефть разделили тончайшей мембраной
Ученые из Университета Кобе разработали ультратонкую мембрану из устойчивого к загрязнению кремнезема для высокоэффективного отделения нефти от воды.
Политика
Переговоры России и Украины по газу застопорились
Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной еще не заключено, на достижение компромисса необходимы один-два дня.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
Глава офиса Зеленского тайно встретился с Коломойским
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Футбол
РФС подтвердил уход Егорова с поста главы департамента судейства
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил уход Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт
В Альфа-банке заявили, что устранили проблемы, затруднявшие проведение клиентами операций по картам.