Общество

MetaratingsMetaratingsНападающий «Вест Хэма» в костюме снеговика разбил свой Lamborghini

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио в честь Рождества нарядился в костюм снеговика и сел за руль своего Lamborghini Huracan стоимостью €250 тысяч и отправился в отель к своей команде перед матчем с «Кристал Пэлас».
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Нападающий «Вест Хэма» разбил «Ламборгини», находясь за рулем в костюме снеговика

Матч ТВ01:25

Нападающий «Вест Хэма» разбил «Ламборгини», находясь за рулем в костюме снеговика

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Наряженный в снеговика футболист на Lamborghini разгромил частную постройку

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Форвард «Вест Хэма» разбил Lamborghini за 300 000 евро, находясь за рулем в костюме снеговика

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Нападающий «Вест Хэма» в костюме снеговика разбил свой Lamborghini

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