Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUНападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы. Футболист проводит индивидуальные тренировки с местным клубом «Коринтианс».
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