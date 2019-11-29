Футбол
МР7.руНападающий «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»
Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев объяснил выбор Бразилии необходимостью учитывать погодный фактор в восстановлении футболиста после травмы. Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, тренировался в Бразилии с местным клубом «Коринтианс».
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Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».Чемпионат07:16
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