Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».

с чего всё началось

Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев объяснил выбор Бразилии необходимостью учитывать погодный фактор в восстановлении футболиста после травмы. Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, тренировался в Бразилии с местным клубом «Коринтианс».

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