Политика
RT на русскомВ МЭА прокомментировали атаку на НПЗ Саудовской Аравии
Международное энергетическое агентство (МЭА) прокомментировало атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Как говорится на сайте агентства, пока произошедшее не отразилось на рынках нефти.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
Шоу-бизнес
Врачи узнали об онкологии у Заворотнюк полгода назад
Медики диагностировали опухоль головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк примерно полгода назад.
News.ru 13:56
Политика
Зеленский призвал снимать фильмы на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.
РИА Новости 13:55
Шоу-бизнес
Фото Кайли Дженнер для Playboy появились в сети
На днях самая молодая миллиардерша в мире и сестричка Ким Кардашьяе Кайли Дженнер анонсировала в своем инстаграм фотосессию для Playboy.
Paparazzi.ru 03:25
Футбол
Кокорин может стать игроком «Сочи»
Sport24.ru 11:44
Здоровье
Медики назвали пять опасных причин онемения в пальцах
Чувство онемения в пальцах рук может появиться из-за межпозвоночной грыжи. Еще одна возможная причина онемения – нарушения в работе сердца.
Волгоградская правда вчера в 01:20
Авто
Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901
КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.
Tvoe-avto.com вчера в 16:34
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Наука
Человеческие тела двигаются после смерти
После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru 13:16
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Кино
В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия вчера в 09:06
Политика
Трамп обсудил с саудовским наследным принцем атаки на НПЗ
Президент США Дональд Трамп после атак беспилотников на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, передает саудовское агентство SPA.
РИА Новости 15:47
Единоборства
Прошло взвешивание Серроне и Гэтжи
Уже завтра - с субботы на воскресения (время по Москве), с 14 на 15 сентября пройдет турнир UFC Fight Night 158.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Здоровье
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
Происшествия
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на башни-близнецы.
Российская газета 01:28
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Происшествия
Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК 15:15
Общество
Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное
Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru 18:30
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Волейбол
Россия обыграла Северную Македонию на чемпионате Европы по волейболу
Третий матч на групповом этапе для сборной России обещал стать самым легким на всем чемпионате Европы.
Чемпионат 14:46
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Политика
NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно предлагал смягчить режим санкций в отношении Ирана.
ТАСС 17:32