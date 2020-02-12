Таксист в свою очередь сохраняет спокойствие и отвечает пассажирке, что не повезет ее. По некоторым данным, женщина вызвала такси, чтобы доехать из Одинцово в один из московских фитнес-центров. Чем закончился инцидент — неизвестно.

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Политика В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.

Общество Крупнейшую мировую IT-выставку отменили из-за коронавируса Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса.

Общество Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.

Экономика В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.

Политика ЦРУ в течение полувека читало секретную переписку более 120 стран Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало шифровальное оборудование подконтрольной швейцарской компании Crypto AG, чтобы изучать содержание секретной переписки более 120 государств мира в течение почти 50 лет.

Энергетика В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.

Политика Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Здоровье На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача Как сообщает РИА Новости, депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова опубликовала на своей странице в Facebook скриншот с мобильного телефона жительницы города Златоуста, которая 327 раз пыталась дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.