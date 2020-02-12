Происшествия

ИзвестияИзвестияНападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Таксист в свою очередь сохраняет спокойствие и отвечает пассажирке, что не повезет ее. По некоторым данным, женщина вызвала такси, чтобы доехать из Одинцово в один из московских фитнес-центров. Чем закончился инцидент — неизвестно.
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