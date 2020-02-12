Происшествия
ИзвестияНападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Таксист в свою очередь сохраняет спокойствие и отвечает пассажирке, что не повезет ее. По некоторым данным, женщина вызвала такси, чтобы доехать из Одинцово в один из московских фитнес-центров. Чем закончился инцидент — неизвестно.
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Шоу-бизнес
Дочь Любовь Успенской могла попасть в секту
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
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Экономика
Белорусские власти готовятся защищать внутренний рынок
Куртой заявил: «Учитывая открытый характер нашей экономики и очень большую долю внешней торговли, конечно, это будет требовать от нас адекватного и оперативного реагирования и принятия зеркальных мер, в том числе в отношении защиты внутреннего рынка».
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову пригласили на яхту миллиардера
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Видеокарты NVIDIA GeForce MX330 и MX350 готовятся к выходу
NVIDIA скоро выпустит свои новые видеокарты для маломощных ноутбуков. Речь идёт о моделях MX330 и MX350.
Экономика
Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам
«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
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Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Шоу-бизнес
Квитко попыталась спрятать грудь под кружевным мини-топом
Даже для Квитко фото можно назвать довольно смелым, ведь топ имеет столь необычный дизайн, что едва прикрывает немаленькую грудь модели.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Лондоне
Британские СМИ сообщили о первом зафиксированном медиками случае заражения коронавирусом нового типа в Лондоне.
Политика
Нарышкин назвал Польшу молчаливым пособником нацистской Германии
Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году, считает Нарышкин.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Спорт
Украина обдумывает идею проведения Олимпиады вместе с Белоруссией
Предложение подать совместную с Белоруссией заявку на право принять Олимпийские игры заслуживает глубокого изучения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Общество
В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов
Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
Экономика
Гончаров: Чудес не бывает, Украину ждет дефолт. И это еще мягкий сценарий
Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что государственный долг Украины за прошедший год вырос на $6 млрд и по состоянию на 1 января 2020 г. составляет $84,4 млрд Нужно 9 млрд долл.
Футбол
«Ливерпуль» предложит ван Дейку новый контракт на улучшенных условиях
Владельцы «Ливерпуля» планируют подписать новое трудовое соглашение с защитником Виргилом ван Дейком на улучшенных условиях.
Политика
Вспышка коронавируса может повлиять на торговую сделку США и Китая
Вспышка коронавируса может сказаться на закупках Китаем американской сельскохозяйственной продукции в рамках торгового соглашения первой фазы, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Футбол
Геннадий Орлов: «Кокорин ждет нового контракта с „Зенитом“»
Кокорин не скрывает: он ожидает нового контракта с «Зенитом», года на два, два плюс один, — сказал Орлов в ролике на своем YouTube-канале.
Киберспорт
HenryG: «Project A — лучшее, во что я играл со времен CS:GO»
Комментатор CS:GO Генри HenryG Грир поделился впечатлениями от Project A. По его словам, игра Riot Games очень похожа на шутер от Valve с точки зрения карт, механики и игрового процесса.
Хоккей
Рирден о 700 шайбах Овечкина: «Все знают, что он забьет еще два гола. Это лишь вопрос времени»
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Футбол
Агент Марселино опроверг переговоры с «Миланом»
Агент испанского тренера Марселино опроверг факт переговоров своего клиента с руководителями «Милана».
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как семья встречает его с работы
Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram шутливое видео, на котором Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза поприветствовали его дома после съемок.