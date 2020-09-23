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Известия
Известия

Нападение силовиков на машину в Минске попало на видео

Сотрудники правоохранительных органов после протестов в Минске принялись атаковать автомобили на дорогах столицы Белоруссии. Telegram-каналы публикуют видео, на которых запечатлены действия силовиков. Так, на одном из роликов видно, как люди в форме заблокировали машину на проспекте Дзержинского.В источнике
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Известия

Нападение силовиков на машину в Минске попало на видео

Известия19:31
Life.ru

Рой из десятков силовиков жёстко разбил машину в центре Минска. В милиции говорят, что водитель наехал на гаишника — видео

Life.ru18:35
РЕН ТВ

Силовики принялись громить проезжающие машины в Минске

РЕН ТВ17:39
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Алтай накроет штормовым ветром со снегом

По данным официального сайта ведомства, в ближайшие сутки в регионе ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях с мокрым снегом, усиление ветра до 15 − 20м / с, местами порывы 25 − 28м / с. Похолодание.
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КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения

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Московский Комсомолецвчера в 05:30
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Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомостивчера в 07:29
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В Великобритании на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений на фоне начавшейся в стране второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line22 сентября в 14:17
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