Нападение силовиков на машину в Минске попало на видео
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Сотрудники правоохранительных органов после протестов в Минске принялись атаковать автомобили на дорогах столицы Белоруссии. Telegram-каналы публикуют видео, на которых запечатлены действия силовиков. Так, на одном из роликов видно, как люди в форме заблокировали машину на проспекте Дзержинского.В источнике
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