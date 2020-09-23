Сотрудники правоохранительных органов после протестов в Минске принялись атаковать автомобили на дорогах столицы Белоруссии. Telegram-каналы публикуют видео, на которых запечатлены действия силовиков. Так, на одном из роликов видно, как люди в форме заблокировали машину на проспекте Дзержинского.