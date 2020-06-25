Происшествия

РБКРБКНападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня. Видео публикует издание Baza, называя нападавшего курсантом по фамилии Ерошенко.
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Подробнее о событии

«Коробки» смотрели, наперерез бросились трое: На задержание бойца на параде потребовались секунды

Царьград16:02

Опубликовано видео инцидента с машиной ФСО перед Парадом Победы в Москве

ТАСС14:46

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъ13:10

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Lenta.ru16:21

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК18:03

Опубликовано видео ЧП на параде Победы в Москве

URA.Ru15:22

Друзья разбившего стекло машины ФСО солдата рассказали о его характере

Газета.Ru09:23
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Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 12:48
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Гаджеты

Realme представила смартфон Realme X3

Деловое.ТВ 08:49
Футбол

Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию

Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ.
CT news 18:07
Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
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Политика

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму

Известия вчера в 22:42
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Гаджеты

Монитор Samsung Odyssey G9 появился в продаже

Цена монитора составляет 1600 долларов.
Megaobzor.com вчера в 10:38
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки

Ранее стало известно, что дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц стала участницей судебного процесса.
News.ru 14:36
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Футбол

«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»

Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт 11:30
Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

ИА Красная Весна вчера в 16:57
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Общество

В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19.
Москва 24 15:57
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Экономика

Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета

Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета Глава Якутии Айсен Николаев предложил включить в госпрограмму развития Арктики расходы в размере 3,7 млрд руб. на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Усть-Нера—Черский.
Коммерсантъ 18:01
Общество

Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
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Общество

Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области

В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Экономика

На пенсии будет направлен дополнительный триллион рублей из бюджета

В проекте основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 год доходы пенсионного фонда планируются в 9.67 триллиона рублей.
Общественная служба новостей 05:01
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Политика

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44
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Игры

Релиз Tales of Arise отложен. Bandai Namco показала новый скриншот

REGNUM 16:40
Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости вчера в 16:17
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Авто

АвтоВАЗ вновь повысит цены на автомобили Lada

Автоновости дня 01:17
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
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Кино

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру 11:10
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Общество

ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе

В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Газета.Ru 13:44
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Экономика

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей.
Известия 06:16
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Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
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