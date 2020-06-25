Уголовное дело в отношении солдата-срочника, разбившего стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы, не стали возбуждать. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня. Видео публикует издание Baza, называя нападавшего курсантом по фамилии Ерошенко.

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

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