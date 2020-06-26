Происшествия

РБКРБКНападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня. Видео публикует издание Baza, называя нападавшего курсантом по фамилии Ерошенко.
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с чего всё началось

На солдата, разбившего стекло микроавтобуса ФСО, не стали возбуждать дело

Уголовное дело в отношении солдата-срочника, разбившего стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы, не стали возбуждать. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 02:24

Подробнее о событии

Появилось видео нападения срочника на машину ФСО перед парадом

Московский Комсомолец02:29

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБКвчера в 18:03

Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Вести.Ru01:50

Напавшего на машину ФСО срочника не будут привлекать к ответственности

News.ru03:32

Стали известны мотивы напавшего на машину ФСО солдата

Общественная служба новостей01:20

Стала известна причина нервного срыва у солдата на параде Победы

ТАСС03:10

Друзья о солдате, разбившем стекло машины ФСО: были проблемы с алкоголем

ИА Красная Веснавчера в 12:04
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
Политика

Конгресс США внес проект с более мягкими санкциями против Nord Stream 2

Члены палаты представителей конгресса США внесли в палату законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода Nord Stream 2 («Северный поток — 2»). Документ под названием «Об уточнении закона о защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act of 2020) сопровождает похожий законопроект, в начале июня подготовленный в сенате США.
РБК 08:18
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Энергетика

Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
REGNUM 08:52
Кино

Робот впервые утвержден на главную роль в фильме

Японского робота "Эрику", обладающего искусственным интеллектом, сыграет в научно-фантастическом фильме с лаконичным названием "b".
РБК 08:38
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Общество

На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Что происходит 08:46
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Политика

Трамп: США перебросят часть войск из Германии в Польшу

МонаВиста вчера в 04:03
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Технологии

В Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами

Astera 08:24
6
Политика

Путин встретится с участниками акции #МыВместе

Сегодня в 14:00 Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с участниками общероссийской акции #МыВместе, оказывающими помощь в условиях пандемии коронавируса.
Дагестанская правда 06:48
Футбол

«Валенсия» хочет арендовать Кепу у «Челси» на 2 года

По информации источника, испанский клуб хочет арендовать у лондонцев 25-летнего голкипера сроком на два года.
Спорт-Экспресс 07:38
Футбол

Рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу перенесли на 24 июля

Основное рассмотрение иска «Локомотива» к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено с 26 июня на 24 июля.
Матч ТВ 07:12
Общество

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
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Общество

Суд считает, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей

Мещанский суд Москвы в пятницу пришел к выводу, что преступная группа во главе с режиссером Кириллом Серебренниковым похитила почти 129 млн рублей, выделенных по завышенным сметам на театральный проект "Платформа".
Газета.Ru 06:06
1,2K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

Инфорос 03:54
1K
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе

Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему.
WomanHit.ru 03:23
8
Политика

Лукашенко заявил о планах приехать на открытие мемориала подо Ржевом

RT на русском 08:24
13
Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
58
Общество

Более 10 млн россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

«Более 10 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправках в Конституции РФ 25 июня по всей стране, явка составила 9,2%», – говорится в сообщении на экране информационного центра ЦИК в пятницу.
Вести ФМ 06:34
196
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
1,4K
Происшествия

На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
1,9K
Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
4
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
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Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Политика

Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»

Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 01:33
287
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
88
Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
11
Общество

NYT назвала последствия для России от таяния вечной мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты в Арктике принесет России, как выгоду, так и больше убытки к 2050 году, говорится в материале The New York Times.
Известия вчера в 21:30
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Политика

Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
РИА Новости вчера в 23:08
311
Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
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