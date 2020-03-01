Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

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