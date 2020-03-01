Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиС сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

РИА Новости03:02

Главред RT Симоньян заявила о пропаже трех сотрудников после нападения в Турции

URA.Ru03:37

СМИ: турецкая полиция задержала сотрудников Sputnik за публикацию о провинции Хатай

ТАСС04:10

Симоньян сообщила об отсутствии связи с тремя сотрудниками Sputnik Турция

RT на русском04:25

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию из-за нападения

Газета.Ru03:13

Симоньян сообщила о нападении на журналистов «Sputnik Турция»

РБКвчера в 17:39

К трём сотрудникам российского издания Sputnik в Анкаре домой ворвались неизвестные

Московский Комсомолец Турциявчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Политика

Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Ведомости 03:41
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 28 февраля в 13:28
Единоборства

Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Газета.Ru вчера в 23:11
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Политика

Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским

Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Lenta.ru 02:31
Политика

В Крыму призвали норвежские власти отказаться от роли «марионеток»

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал власти Норвегии перестать быть "марионетками" США в вопросах внешней политики, связанной с Крымом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:56
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY 27 февраля в 06:11
Политика

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 01:59
Авто

Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета 27 февраля в 03:14
Армия и оружие

Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Avia.pro вчера в 12:22
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Ведомости вчера в 05:56
Общество

Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

iReactor вчера в 01:51
Футбол

Кирилл Погребняк оформил дубль в первом матче в Узбекистане

Дубль младшего брата экс-форварда сборной России Павла Погребняка принёс столичной команде победу в матче с «Андижаном».
Чемпионат 03:29
Политика

В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Газета.Ru 03:25
Общество

В США произошла первая смерть от коронавируса

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США в штате Вашингтон, 29 февраля передает Bloomberg. Заболевший скончался в округе Кинг.
Красная весна вчера в 13:28
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Политика

Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий

Ранее заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что на базе телеканала UATV в 2020 году будет создан телеканал, вещание которого будет вестись исключительно на неподконтрольных Киеву территориях.
РИА Новости 04:24
Здоровье

Не чеснок: эти продукты защитят от вирусов и бактерий

Как отметила немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух, в рацион нужно включать ежедневно богатые необходимыми витаминами шесть продуктов, сообщает rg.ru.
Московский Комсомолец вчера в 12:37
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru вчера в 07:15
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Шоу-бизнес

Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале

Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
Live24 вчера в 06:22
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

РИА Новости вчера в 18:35
Транспорт

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
РИА Новости вчера в 20:03
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 09:06
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 28 февраля в 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное