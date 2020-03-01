Происшествия
РИА НовостиС сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
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К трём сотрудникам российского издания Sputnik в Анкаре домой ворвались неизвестные
Московский Комсомолец Турциявчера в 16:41
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Политика
Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
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Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Происшествия
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Политика
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Политика
В Крыму призвали норвежские власти отказаться от роли «марионеток»
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал власти Норвегии перестать быть "марионетками" США в вопросах внешней политики, связанной с Крымом, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Политика
Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине
Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Общество
Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак
Футбол
Кирилл Погребняк оформил дубль в первом матче в Узбекистане
Дубль младшего брата экс-форварда сборной России Павла Погребняка принёс столичной команде победу в матче с «Андижаном».
Политика
В США рассчитали последствия ядерного удара по России
Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Общество
В США произошла первая смерть от коронавируса
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США в штате Вашингтон, 29 февраля передает Bloomberg. Заболевший скончался в округе Кинг.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Политика
Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий
Ранее заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что на базе телеканала UATV в 2020 году будет создан телеканал, вещание которого будет вестись исключительно на неподконтрольных Киеву территориях.
Здоровье
Не чеснок: эти продукты защитят от вирусов и бактерий
Как отметила немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух, в рацион нужно включать ежедневно богатые необходимыми витаминами шесть продуктов, сообщает rg.ru.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Шоу-бизнес
Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале
Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Транспорт
Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.