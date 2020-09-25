Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек
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Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.В источнике
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Еще пять человек задержаны после нападения на людей у старого здания Charlie Hebdo
Газета.Ruвчера в 16:04