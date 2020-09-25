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Вести.Ru
Вести.Ru

Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ сообщили о задержании пяти человек из-за нападения в Париже

РИА Новостивчера в 14:46
Коммерсантъ

Резню в Париже признали терактом

Коммерсантъвчера в 12:28
Газета.Ru

Еще пять человек задержаны после нападения на людей у старого здания Charlie Hebdo

Газета.Ruвчера в 16:04
RT на русском

СМИ сообщили о задержании пяти человек по факту нападения в Париже

RT на русскомвчера в 15:40
Интерфакс

Молодой пакистанец признался в нападении на людей в Париже

Интерфаксвчера в 11:43
РБК

СМИ узнали о признании задержанного после нападения у Charlie Hebdо

РБКвчера в 12:20
ТАСС

AFP: еще пять человек задержали в связи с нападением в Париже

ТАССвчера в 14:21

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
ТАСС17:12
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Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

Российский Linux для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) намерен адаптировать фрагмент своей автоматизированной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для работы с российскими ОС Astra Linux и ALT Linux («Альт»).
CNewsвчера в 11:18

За сутки в Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 17 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.
Комсомольская правдавчера в 16:12
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Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей Челябинский областной суд отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд руб. депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.
Коммерсантъвчера в 09:16
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