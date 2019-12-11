Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством.

Материалы расследования уже переданы в Генпрокуратуру - СК рекомендует направить обвиняемого на принудительное лечение. Правоохранители спустя четыре месяца завершили расследование уголовного дела о нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

Напавшего на Эллу Памфилову отправят на принудительное лечение

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