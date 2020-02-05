Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНапавшего на Памфилову отправили на принудительное лечение

Нападавшего отправили на принудительное лечение. Следствие также установило, что Ахад Карабалаев с 2014 года находится на территории России без постоянного места жительства и источника дохода. Нападение на Эллу Памфилову произошло 6 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось
«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве
.
RT на русском01:09

Подробнее о событии

Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

РИА Новости01:42

Напавшего на Памфилову отправили в психбольницу

RT на русском01:09

Обвиняемого в нападении на Памфилову отправили на принудительное лечение

Интерфакс01:16

Суд отправил напавшего на главу ЦИК Памфилову в психиатрическую больницу

РБК01:40

Напавшего на дом Памфиловой отправили в психбольницу

Известия01:08

Суд отправил на принудительное лечение обвиняемого в нападении на Памфилову

ТАСС01:04

Памфилова отреагировала на приговор напавшему на неё мужчине: хочу поскорее забыть эту историю

Говорит Москва01:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:57, Ашберн
Армия и оружие

Турция захотела защититься в Сирии от Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 04:31
Политика

Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
Lenta.ru вчера в 13:26
Технологии

Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
РИА Новости Крым вчера в 23:32
Экономика

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК 04:12
Музыка

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03 февраля в 12:50
Происшествия

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Коммерсантъ 05:32
Политика

Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Мойка78 05:48
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета вчера в 19:20
Общество

Adidas начал закрывать магазины в Китае из-за коронавируса

Немецкая компания Adidas, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, объявила о закрытии значительной части своих магазинов в Китае.
Компания 06:15
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Биатлон

Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Нева Спорт 06:13
Политика

Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:43
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

В Кремле объяснили цель поправок к Конституции

Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:39
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия 05:59
Общество

Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники

Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
RT на русском 05:36
Энергетика

Цена нефти Brent выросла на 3,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,5%, до $55,85 за баррель.
ТАСС 05:37
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Культура

Поклонники Джейсона Момоа разочаровались, увидев его худым и лысым

Актёр Джейсон Момоа немало удивил и развеселил своих поклонников, снявшись в рекламе компании Rocket Mortgage.
Discover24 04:55
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Общество

33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка

Pravda.Ru вчера в 13:56
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Общество

За задержку зарплаты предложили сажать в тюрьму на 10 лет

Если суд признает последствия задержки зарплаты как тяжкие, работодателю будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
9111.ru 04:49
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Авто

Skoda показала дизайн новой Octavia RS

Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.
Коммерсантъ 03:30
Кино

Предсказания на «Оскар-2020» приняли за спойлер со списком победителей

Американская киноакадемия в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовала список победителей премии «Оскар-2020».
Киноафиша России 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное