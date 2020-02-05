Происшествия
КоммерсантъНапавшего на Памфилову отправили на принудительное лечение
Нападавшего отправили на принудительное лечение. Следствие также установило, что Ахад Карабалаев с 2014 года находится на территории России без постоянного места жительства и источника дохода. Нападение на Эллу Памфилову произошло 6 сентября 2019 года.
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с чего всё началось
«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве.RT на русском01:09
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Происшествия
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