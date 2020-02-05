Происшествия

Газета.RuГазета.RuНапавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
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Светлана Петренко
Согласно заключению комиссии экспертов Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
— Светлана ПетренкоИнтерфакс 01:16
с чего всё началось
«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве
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