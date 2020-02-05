Происшествия
ЗакC.РуНапавшего на дом Памфиловой отправили на принудительное лечение
Суд направил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, который в сентябре напал на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, сообщили в Следственном комитете. Карабалаев признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с проникновением в жилище).
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с чего всё началось
«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве.RT на русском01:09
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