Происшествия

ЗакC.РуЗакC.РуНапавшего на дом Памфиловой отправили на принудительное лечение

Суд направил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, который в сентябре напал на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, сообщили в Следственном комитете. Карабалаев признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с проникновением в жилище).
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с чего всё началось
«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве
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RT на русском01:09

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Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

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Памфилова отреагировала на приговор напавшему на неё мужчине: хочу поскорее забыть эту историю

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RT на русском01:09

Напавшего на дом Памфиловой отправили в психбольницу

Известия01:08

Суд отправил на принудительное лечение обвиняемого в нападении на Памфилову

ТАСС01:04

Обвиняемого в нападении на Памфилову отправили на принудительное лечение

Интерфакс01:16
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
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Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
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Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара

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Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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