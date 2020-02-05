Происшествия

Газета.RuГазета.RuНапавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
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«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве
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RT на русском01:09

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Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

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Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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