Происшествия
Газета.RuНапавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу
Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве.RT на русском01:09
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Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
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Российский Volkswagen Polo получит полностью новый кузов «лифтбек» с крышкой багажника, которая поднимается вместе со стеклом.
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По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.
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Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
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Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу намерен провести срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
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Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации [с коронавирусом]", - отметил представитель Кремля.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М. Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Культура
Умер белорусский режиссер Борис Луценко
Скончался известный белорусский режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко, ему было 82 года, сообщили РИА Новости в среду в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Правительство Украины уличили в фальсификации переписи населения
Украинские общественники уличили власти в фальсификации итогов пробной переписи населения.
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РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
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Более 4,6 млн рецептов на лекарства для льготников обеспечено в Подмосковье в 2019 году
В 2019 году жителям Московской области обеспечено свыше 4,6 млн льготных рецептов на лекарственные препараты на общую сумму 11,5 млрд рублей.
Политика
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
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Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
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Слухи: стало известно, кого сыграет Кристиан Бэйл в «Торе 4»
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«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.