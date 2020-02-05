Происшествия

Газета.RuГазета.RuНапавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
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«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве
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RT на русском01:09

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Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу

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Суд отправил напавшего на главу ЦИК Памфилову в психиатрическую больницу

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Напавшего на Памфилову отправили в психбольницу

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Обвиняемого в нападении на Памфилову отправили на принудительное лечение

Интерфакс01:16
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На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
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Вице-адмирал США Льюис отметил мощь ВМФ России

Наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море, сообщает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.
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Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
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