с чего всё началось

Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".

Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

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Общество Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.

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