Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксОбвиняемого в убийстве следователя СКР арестовали до декабря

Басманный суд арестовал до 1 декабря петербуржца Сергея Григорьева, которого обвиняют в нападении с ножом на сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина у входа в центральный офис ведомства в Москве. Такое решение приняла судья Наталия Дударь.
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с чего всё началось
Официальный представитель СУ СК РФ Светлана Петренко сообщила
, что задержанному по делу о нападении на сотрудника ведомства грозит пожизненное лишение свободы.
Аргументы и Факты08:06

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