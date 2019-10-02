с чего всё началось

Басманный суд арестовал до 1 декабря петербуржца Сергея Григорьева, которого обвиняют в нападении с ножом на сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина у входа в центральный офис ведомства в Москве. Такое решение приняла судья Наталия Дударь.

Обвиняемого в убийстве следователя СКР арестовали до декабря

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