Происшествия
ИзвестияНапавшему на сотрудника СК предъявили обвинение
Уроженцу Санкт-Петербурга 39-летнему Сергею Григорьеву, который совершил нападение на сотрудника Следственного комитета (СК), предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом в среду, 2 октября, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Следствие потребовало арестовать обвиняемого в убийстве сотрудника СК В.Капустина
Агентство Москва05:39
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Здоровье
В регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи
Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы.
RT на русском 00:00
Политика
Калмыки «помолились» об отставке бывшего главы ДНР с новой должности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии.
Lenta.ru 05:31
Футбол
Мамаев дал первое после освобождения интервью
Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.
Москва 24 30 сентября в 13:53
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Культура
Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком»
Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
Народные новости вчера в 03:11
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Газета.Ru вчера в 15:06
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Интернет
Бывший сотрудник Yahoo признался во взломе аккаунтов пользователей
Бывший специалист по программному обеспечению в американской компании Yahoo 34-летний Рейес Дэниэл Руис признался, что использовал свой рабочий доступ для взлома около 6 тысяч учетных записей пользователей сервиса, сообщается в пресс-релизе на сайте минюста США.
РИА Новости вчера в 07:32
Политика
Лавров ответил на заявления о «российском следе» в скандале с Трампом
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 07:11
Экономика
Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года
Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Происшествия
Кот поймал на парковке змею, сбежавшую из ТЦ в Волгограде
В Волгограде уличный кот обнаружил и обезвредил метровую змею, которая уползла из контактного зоопарка в торговом центре.
Интерфакс 05:12
Единоборства
Фергюсон показал, как Хабиб готовит тирамису
Нева Спорт 06:12
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru вчера в 02:27
Происшествия
Пропавшую автомобилистку нашли мертвой
36-летнюю Наталью Устинову, пропавшую в начале сентября, нашли.
Сибкрай.ru вчера в 08:59
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Происшествия
Россиянин убил своих детей после ссоры с женой
В Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам.
Lenta.ru 06:44
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin
Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 39 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня вчера в 15:57
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Культура
Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 03:09
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23