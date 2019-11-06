Происшествия
Lenta.ruНапавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
В ночь на среду, 6 ноября, вооруженная группа напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе.
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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Депутаты приняли проект закона «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении.
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