Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНапавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

В ночь на среду, 6 ноября, вооруженная группа напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе.
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