Происшествия
Lenta.ruНапавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
В ночь на среду, 6 ноября, вооруженная группа напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе.
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Ночная атака на погранпост близ узбекской границы: что произошло и кто за этим стоит
Sputnik Таджикистан04:29
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Космос
Опровергнут миф о существовании инопланетной жизни
Если бы эксцентриситет орбиты Земли был равен эксцентриситету орбиты Меркурия, то планета подходила бы к Солнцу ближе Венеры, а удалялась бы до орбиты Марса, что сделало бы жизнь на ней невозможной.
Lenta.ru 03:51
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Общество
Правительство РФ определило угрозы устойчивости Рунета
Угрозы целостности: — нарушение взаимодействия сети связи общего пользования с зарубежными сетями электросвязи, из-за которого организация соединений с зарубежными пользователями услугами связи или зарубежными информресурсами; — нарушение функционирования интернета, из-за которых нарушается взаимодействие российских интернет-пользователей с другими, в том числе с находящимися за границей.
It`s My City 03:50
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета вчера в 03:53
Армия и оружие
Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат
Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
Rusvesna.su вчера в 18:37
Политика
Лавров прокомментировал инициативу создания «белых списков СМИ»
Ранее в среду глава МИД России назвал ограничения на работу российских журналистов в ряде государств попытками ввести политическую цензуру.
Известия 03:26
Экономика
Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru вчера в 06:37
Экономика
Минфин РФ снова предложил приватизировать РЖД и «Аэрофлот»
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам о повторном предложении Министерства приватизировать такие госкомпании, как «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети» и «Русгидро».
Радио Комсомольская правда 04:49
Происшествия
Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите
ТАСС вчера в 21:20
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за девять месяцев выросла на 25%
Чистая прибыль компании "Роснефть", относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года выросла на 25%, до 550 млрд рублей.
ТАСС 02:14
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 03:01
Политика
Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс 00:26
Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру 04:56
Политика
В США демократ объявил о своей победе на выборах губернатора Кентукки
Кандидат от Демократической партии Энди Бешир уверен, что одержал победу на состоявшихся во вторник в штате Кентукки выборах губернатора, республиканец Мэттью Бевин заявил, что не признает поражения.
ТАСС 00:09
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Здоровье
Назван симптом, на который до диагноза жалуются люди с раком печени
Одними из главных провокаторов рака печени специалисты назвали курение, употребление большого количества алкоголя и лишний вес.
Российская газета вчера в 23:55
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Общество
Сильный снегопад надвигается на север Свердловской области
Время Пресс 03:23
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Происшествия
В Новотроицке задержан первый заместитель главы города
В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media вчера в 06:22
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Наука
В России создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон»
Требуемая длина взлетно-посадочной полосы – 3 км. «Слон» проектируется под российские турбовентиляторные двигатели ПД-35 и призван прийти на замену тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан».
МИР 24 вчера в 10:15