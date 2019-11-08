Эшли Смит, человек, напавший на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы. Грабитель ранее сознался в суде в попытке кражи часов у игроков 25 июля.

Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы

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