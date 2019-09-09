Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНапавший на дом Памфиловой признал вину

Мужчина, которого подозревают в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, признал вину, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС12:18

Обвиняемому в нападении на главу ЦИК Памфилову предоставили адвоката

РИА Новости13:33

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Интерфакс12:07

Напавший на Памфилову арестован на два месяца

Вести.Ru12:26

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на главу ЦИК Э.Памфилову

Агентство Москва12:00

Суд арестовал обвиняемого в нападении на дом главы ЦИК

РАПСИ12:04

Суд арестовал напавшего на Памфилову

РБК12:11
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Ученые объясняют «невозможное» наблюдаемое изменение периода вращения Сатурна

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По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.
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Элла Памфилова
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Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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