Происшествия

Вести.RuВести.RuУмер мужчина, ранивший полицейских в Москве

В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. Об этом РИА Новости рассказала представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
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с чего всё началось

Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве

Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался - СК
РИА Новости09:49

Подробнее о событии

Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве

Вести.Ru10:10

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

ТАСС10:06

Умер напавший на сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве

RT на русском09:58

СК: Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте скончался

Агентство Москва09:55

Умер устроивший стрельбу по полицейским мужчина

Москва 2409:52

Скончался стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве

Вечерняя Москва09:50

Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве

РИА Новости09:49
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Общество

Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова располнела на больничном питании

Bimru.ru 04:44
Футбол

Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса

Отмечается, что матч перенесён на 19 июля из-за коронавируса в составе «Динамо».
REGNUM 06:29
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Происшествия

Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

BFM.ru 08:52
144
Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Футбол

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
8
Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru вчера в 00:18
694
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
81
Общество

Умерла 18-летняя популярная российская блогерша

18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
РИА Новости 10:01
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Футбол

СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:52
Кино

Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах

Новый фильм Кристофера Нолона "Довод", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Дэвид Вашингтон, лучше всего смотреть в кинотеатре.
Piter.tv вчера в 12:50
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Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
5,7K
Общество

В Чувашии простились с экс-главой республики Игнатьевым

В Чувашии прошла церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым, сообщает «РИА Новости» 21 июня со ссылкой на пресс-службу руководства республики.
Известия 09:32
Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
654
Космос

Ученые нанесли на карту пятую часть океанского дна Земли

Ученые нанесли на карту одну пятую часть океанского дна Земли.
Газета.Ru 06:08
Футбол

«Уфа» победила «Тамбов» в матче РПЛ

Интерфакс-Спорт 10:03
Происшествия

Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru вчера в 16:20
33
Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Экономика

Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия

В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 19 июня в 09:36
341
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
420
Происшествия

Под трамвайными путями в Москве обвалился грунт

Московский Комсомолец 09:46
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

РИА Новости 07:19
157
Политика

The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)

В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13
Наука

В Израиле археологи обнаружили бронзовый «скипетр бога»

При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com вчера в 07:45
83
Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
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Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com вчера в 14:13
2,6K
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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