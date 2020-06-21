Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался - СК

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В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. Об этом РИА Новости рассказала представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

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Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 8

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Футбол СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".

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Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 654

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Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 485