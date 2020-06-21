Происшествия
Вести.RuУмер мужчина, ранивший полицейских в Москве
В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. Об этом РИА Новости рассказала представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался - СКРИА Новости09:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
Футбол
Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса
Отмечается, что матч перенесён на 19 июля из-за коронавируса в составе «Динамо».
REGNUM 06:29
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru вчера в 00:18
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
Умерла 18-летняя популярная российская блогерша
18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
РИА Новости 10:01
Футбол
СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:52
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Новый фильм Кристофера Нолона "Довод", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Дэвид Вашингтон, лучше всего смотреть в кинотеатре.
Piter.tv вчера в 12:50
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Общество
В Чувашии простились с экс-главой республики Игнатьевым
В Чувашии прошла церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым, сообщает «РИА Новости» 21 июня со ссылкой на пресс-службу руководства республики.
Известия 09:32
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
Космос
Ученые нанесли на карту пятую часть океанского дна Земли
Ученые нанесли на карту одну пятую часть океанского дна Земли.
Газета.Ru 06:08
Футбол
«Уфа» победила «Тамбов» в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт 10:03
Происшествия
Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 19 июня в 09:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Происшествия
Под трамвайными путями в Москве обвалился грунт
Московский Комсомолец 09:46
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
РИА Новости 07:19
Политика
The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)
В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13
Наука
В Израиле археологи обнаружили бронзовый «скипетр бога»
При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com вчера в 07:45
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55