Преступник, обстрелявший в среду в Галле синагогу и турецкую закусочную, транслировал нападения в интернете. Как сообщило онлайн-издание Focus Online, видео длилось 35 минут.

Focus: стрелок в Галле транслировал нападения в интернете

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