Происшествия
Взгляд.руНапавший на синагогу в Германии вел трансляцию в Twitch
Напавший на синагогу в Германии мужчина с огнестрельным оружием транслировал происходящее в Twitch, сообщают СМИ. Мужчина разговаривал по-английски, называл себя «анон» и заявил, что отрицает холокост, передает Independent.
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Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Армия и оружие
Турция вступила в бой с курдами
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Политика
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
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Телефон Sharp S7 получил неделю автономности
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Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров
Армия и оружие
ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве разведения войск в Донбассе
Представители ДНР и ЛНР заявили, что Украина сорвала процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
Происшествия
Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс
Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Гаджеты
Китай предостерег Apple от помощи мятежникам Гонконга
Компания Apple помогает мятежникам Гонгконга, и очень скоро у нее возникнут проблемы с властями Китая.
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Кино
Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными
Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Хоккей
Ковальчук отпраздновал гол в фирменном стиле русских хоккеистов
Заброшенную шайбу российский форвард отметил в фирменном стиле русских хоккеистов, сопроводив успех фразой, которую можно прочитать по губам.
Баскетбол
Сильвер: НБА не ограничит свободу мнений, несмотря на протесты Китая
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не будет ограничивать свободу мнений для игроков, тренеров и сотрудников клубов и не собирается приносить извинений китайской стороне за слова генменеджера "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори, публично поддержавшего протесты в Гонконге, несмотря на все протесты и действия со стороны Китая, заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
Футбол
Неймар заявил, что счастлив в ПСЖ
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
Хоккей
«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»
В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Футбол
Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Единоборства
Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном
Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус была экстренно госпитализирована
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Футбол
Буффон: «„Интер“ - конкурент „Ювентуса“ за чемпионство»
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о том, кого считает конкурентом туринцев за чемпионство в итальянской Серии А: Наш главный соперник - это "Интер".