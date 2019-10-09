Напавший на синагогу в Германии мужчина с огнестрельным оружием транслировал происходящее в Twitch, сообщают СМИ. Мужчина разговаривал по-английски, называл себя «анон» и заявил, что отрицает холокост, передает Independent.

Напавший на синагогу в Германии вел трансляцию в Twitch

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