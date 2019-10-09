Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руНапавший на синагогу в Германии вел трансляцию в Twitch

Напавший на синагогу в Германии мужчина с огнестрельным оружием транслировал происходящее в Twitch, сообщают СМИ. Мужчина разговаривал по-английски, называл себя «анон» и заявил, что отрицает холокост, передает Independent.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Focus: стрелок в Галле транслировал нападения в интернете

ТАСС13:59

Стрелок из Галле вел стрим расстрела иудеев

Телеканал 360°12:48

Напавший на синагогу в Германии вел трансляцию в Twitch

Взгляд.ру12:41

Открывший стрельбу в синагоге в Галле вёл трансляцию в Сети

News.ru14:06

Стрелявший у синагоги в Германии напал на турецкую закусочную — СМИ

REGNUM10:35

Устроивший стрельбу у синагоги в Германии также напал на турецкое кафе

Аргументы и Факты10:15

Стрелок из немецкого Галле совершил нападение на закусочную

РЕН ТВ09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета 13:37
Армия и оружие

Турция вступила в бой с курдами

Lenta.ru 14:29
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Политика

Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте

Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
RT на русском 15:13
Гаджеты

Телефон Sharp S7 получил неделю автономности

iReactor 00:28
Шоу-бизнес

Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров

Экспресс газета 14:52
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости 09:54
Армия и оружие

ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве разведения войск в Донбассе

Представители ДНР и ЛНР заявили, что Украина сорвала процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.
RT на русском 15:51
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Происшествия

Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс

Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Lenta.ru 15:55
Гаджеты

Китай предостерег Apple от помощи мятежникам Гонконга

Компания Apple помогает мятежникам Гонгконга, и очень скоро у нее возникнут проблемы с властями Китая.
Пятый канал 07:30
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Кино

Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными

Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Культуромания вчера в 07:09
Происшествия

Националисты подрались с полицией на блокпосту в Луганской области

Известия 14:26
Хоккей

Ковальчук отпраздновал гол в фирменном стиле русских хоккеистов

Заброшенную шайбу российский форвард отметил в фирменном стиле русских хоккеистов, сопроводив успех фразой, которую можно прочитать по губам.
Чемпионат 05:15
Баскетбол

Сильвер: НБА не ограничит свободу мнений, несмотря на протесты Китая

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не будет ограничивать свободу мнений для игроков, тренеров и сотрудников клубов и не собирается приносить извинений китайской стороне за слова генменеджера "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори, публично поддержавшего протесты в Гонконге, несмотря на все протесты и действия со стороны Китая, заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.
РИА Новости вчера в 07:56
Экономика

Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор

Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
REGNUM 02:38
Футбол

Неймар заявил, что счастлив в ПСЖ

RT на русском 15:54
Политика

Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Хоккей

«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
Чемпионат 14:48
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Общество

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
Футбол

Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Lenta.ru 15:57
Единоборства

Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном

Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
В городе R 02:10
Шоу-бизнес

Майли Сайрус была экстренно госпитализирована

Woman.ru 01:58
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Футбол

Буффон: «„Интер“ - конкурент „Ювентуса“ за чемпионство»

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о том, кого считает конкурентом туринцев за чемпионство в итальянской Серии А: Наш главный соперник - это "Интер".
Soccer.ru 14:32
ещё по теме
Главное