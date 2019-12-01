Футбол

Ставка TVСтавка TVНаполи - Болонья: прогноз Юргиса Сабониса 1 декабря 2019

Лидеры состава оштрафованы, к тому же не так давно неаполитанцы провели очень сложный матч с Ливерпулем. По последним матчам видно, что команда забила на оборону и регулярно пропускает. Болонья - уверенный середнячок, за игрой которого приятно наблюдать.
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Происшествия

В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости 13:02
Космос

Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку

«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
РБК 28 ноября в 02:31
Здоровье

Эксперт рассказал о третьем хронотипе сна, помимо сов и жаворонков

Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что помимо сов и жаворонков есть еще третий тип людей.
Mockva.ru 09:30
Космос

Science (США): смелый космический проект по доставке грунта с Марса воплощается (Science)

После долгих лет мечтаний и надежд проект Mars Sample Return (MRS) стоимостью семь миллиардов долларов, разработанный совместно НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), наконец, обретает форму.
ИноСМИ 16:25
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Технологии

Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам

Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
Ferra 28 ноября в 11:44
Футбол

Тренер «Спартака» остался недоволен судейством в матче РПЛ с «Зенитом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подверг критике работу арбитров в матче его команды с санкт-петербургским "Зенитом" в 18-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).
Российская газета 15:07
Космос

Китайцы решили колонизировать Луну

По материалам репортажа военного обозревателя А. Леонкова в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», КНР уже к 2050 году планирует колонизировать Луну.
SM News 29 ноября в 06:03
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Наука

Прибор для спутниковой альтиметрии выдержал проверку Норвежским морем

Ученые оценили качество измерений нового прибора для спутниковой альтиметрии – способа зондирования земной поверхности и акватории Мирового океана из космоса.
Индикатор 03:41
Футбол

Юнгберг: «„Арсенал“ может вернуться в топ-4, все теряют очки»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг после матча 14-го тура АПЛ с «Норвичем» (2:2) выразил надежду, что команда сможет вернуться в первую четверку в ходе текущего сезона.
Sport24.ru 16:01
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру вчера в 02:30
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Космос

Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути

ГЛАС.RU вчера в 12:34
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 29 ноября в 07:27
Политика

Участие Горбачева в рекламе пиццы в 1990-х объяснили

Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах, так как нуждался в деньгах для работы своего фонда.
Lenta.ru 14:29
Авто

Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона

Как и все другие модели Lynk&Co, кросс-купе построят на платформе CMA, в разработке которой участвовали как инженеры Geely, так и Volvo.
Daily-Motor.Ru 00:27
Шоу-бизнес

Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей

В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Культуромания вчера в 08:57
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
Примечания вчера в 01:34
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Футбол

Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

ProstoProSport 12:29
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости 16:59
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 14:53
Футбол

«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Автоспорт

В ФИА объяснили причины отключения DRS на Гран-при Абу-Даби

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил причины, по которым дирекция гонки отключила DRS на первых кругах Гран-при Абу-Даби.
Чемпионат 15:36
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Авто

BMW и Great Wall построят в Китае завод по производству электромобилей

3DNews 29 ноября в 05:37
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
РИА Новости 10:26
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