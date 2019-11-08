Лига чемпионов
Бомбардир.руАлексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»
|3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
|12′
|39′
Леонардо Бонуччи
|64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
|70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
|81′
|81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
|83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
|85′
|90′+3′
Дуглас Коста
|90′+3′
Дуглас Коста
|31%
|Владение мячом
|69%
|75%
|Процент точных передач
|89%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|7
|20
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
27
Серкейра
7
Крыховяк
6
Баринов
18
Коломейцев
59
Миранчук
19
Эдер
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
11
Коста
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. По информации источника, ссылающегося на Tuttosport, за российским хавбеком лично следит спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.
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