Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Наполи» и «Милан» могут перехватить Миранчука у «Ювентуса»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 6 ноября
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Ранее стало известно, что футболистом интересуется «Ювентус». Также конкуренцию туринскому клубу в борьбе за 24-летнего игрока могут составить «Наполи» и «Милан».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Источник: «Наполи» и «Милан» включились в борьбу за Алексея Миранчука

Спорт-Экспресс15:24

«Наполи» и «Милан» заинтересовались Ал. Миранчуком

Чемпионат13:43

«Наполи» и «Милан» могут перехватить Миранчука у «Ювентуса»

Матч ТВ14:46

Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»

Sportbox.RU13:23

Директор «Ювентуса» Паратичи следит за Алексеем Миранчуком (Tuttosport)

Sports.ru14:47

На российских игроков спрос в Италии. Миранчука хотят «Юве», «Наполи» и «Милан», Джикию — «Аталанта»

Sport24.ru15:05

«Ювентус» заинтересовался полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком

Советский спорт14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Происшествия

Раскрыты личности напавших на погранзаставу в Таджикистане боевиков ИГ

Lenta.ru 08:25
Политика

Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»

Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
РИА Новости 12:35
Политика

Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
Общество

Глава ФАС заявил о грядущем понижении тарифов ЖКХ

Тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать.
Известия 10:28
Хоккей

Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Баффало» в Стокгольме

Sport24.ru 16:55
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Происшествия

Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог

Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.
РБК 09:05
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Здоровье

Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета

Россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу", которая пройдет по всей стране с 14 по 17 ноября.
Medical Note вчера в 08:21
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Космос

МКС поймала в космосе необычный сигнал

Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе.
Утро.ru 12:24
Наука

Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени

Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Политика

Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским

В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК 10:48
Армия и оружие

СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

Известия 06 ноября в 13:56
Футбол

АПЛ. «Уотфорд» одержал первую победу в сезоне АПЛ, обыграв «Норвич»

В матче 12-го тура АПЛ «Уотфорд» одержал выездную победу над «Норвичем» – 2:0. Для сегодняшних гостей эта победа стала первой в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
Бомбардир.ру 17:00
Общество

Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Гаджеты

OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение

Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.
iXBT.com 09:22
Политика

Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег

Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru 11:05
Политика

Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53
Шоу-бизнес

Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online 02:15
Армия и оружие

Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии

Российская газета 05:02
Происшествия

Мужчину похитили в автоцентре на Рублевском шоссе

Двое неизвестных связали и похитили мужчину в одном из автоцентров, а затем скрылись на своем автомобиле.
Газета.Ru 14:09
Шоу-бизнес

Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной

Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказал об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ 17:34
Общество

День рухнувшей стены. 30 лет назад Берлин снова стал единым

Аргументы и Факты 16:03
Экономика

Пакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Культура

Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета 14:10
Происшествия

В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС

В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС. Спасатели нашли время, чтобы приехать и пообщаться с ребенком.
Авторадио вчера в 13:41
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное