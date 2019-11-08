Ранее стало известно, что футболистом интересуется «Ювентус». Также конкуренцию туринскому клубу в борьбе за 24-летнего игрока могут составить «Наполи» и «Милан».

«Наполи» и «Милан» могут перехватить Миранчука у «Ювентуса»

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