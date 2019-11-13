Футбол
Sportbox.RU«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро
Правящая семья Катара сделала предложение о покупке «Наполи». Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро. 70-летний Де Лаурентис утратил интерес к клубу и может принять предложение.
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Авто
BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя
В уведомлении о добровольном отзыве, которое российское отделение BMW направило в Росстандарт, говорится о том, что под сервисную кампанию подпали автомобили третьей (кузов G20), пятой (G30) и седьмой (G11) серий.
5 колесо 01:48
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Армия и оружие
Армейская авиация РФ расширяет территории патрулирования в Сирии
Российская армейская авиация расширяет территории патрулирования на севере Сирии.
РЕН ТВ вчера в 21:20
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда 16:40
Политика
Коломойский призвал Украину наладить отношения с Россией
В интервью The New York Times украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что Киеву необходимо улучшить отношения с Москвой.
Капитал страны 07:55
Общество
Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, кружек, накидок и лото.
News.ru 19:53
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru 11 ноября в 03:49
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
Происшествия
В Сети появились фото с места ДТП с семью погибшими под Агинском
В Сети появились фото со второго крупного ДТП под Агинском, в котором погибли семь человек и двое пострадали.
Zab.RU 20:56
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Общество
«Просто Игорь»: в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске
Процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова, стал поводом для обсуждений и шуток в Сети.
РИА Новости 18:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обручился с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой
Дмитрий Шепелев обручился со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Актуальные Новости вчера в 08:19
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Общество
Андрею Малахову запрещают говорить про Киселевск
КузПресс 06:10
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Автоновости дня 06:06