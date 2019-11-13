Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

3 фото
Правящая семья Катара сделала предложение о покупке «Наполи». Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро. 70-летний Де Лаурентис утратил интерес к клубу и может принять предложение.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент «Наполи» готов продать клуб не менее, чем за € 900 млн

Чемпионат09:56

Претендент на покупку «Наполи» оказался фанатом «Лацио»

Metaratings09:40

Де Лаурентис готов продать «Наполи» за 900 млн евро

Soccer.ru08:44

«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

Sportbox.RUвчера в 14:42

Президент «Наполи» не готов продать клуб дешевле, чем за 900 миллионов евро

Спорт-Экспресс09:28

Катарские инвесторы хотят купить «Наполи», президент итальянского клуба запросил 900 млн евро

Sport24.ru09:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 21:25, Ашберн
Авто

BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя

В уведомлении о добровольном отзыве, которое российское отделение BMW направило в Росстандарт, говорится о том, что под сервисную кампанию подпали автомобили третьей (кузов G20), пятой (G30) и седьмой (G11) серий.
5 колесо 01:48
Технологии

Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google

Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42
Политика

В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Армия и оружие

Армейская авиация РФ расширяет территории патрулирования в Сирии

Российская армейская авиация расширяет территории патрулирования на севере Сирии.
РЕН ТВ вчера в 21:20
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда 16:40
Политика

Коломойский призвал Украину наладить отношения с Россией

В интервью The New York Times украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что Киеву необходимо улучшить отношения с Москвой.
Капитал страны 07:55
Общество

Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, кружек, накидок и лото.
News.ru 19:53
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Здоровье

Доказана смертельная опасность популярного лекарства

Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru 11 ноября в 03:49
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия

ФСБ изъяла наркотики на 650 млн рублей из интернет-магазина

Ведомости 02:10
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике

Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
Происшествия

В Сети появились фото с места ДТП с семью погибшими под Агинском

В Сети появились фото со второго крупного ДТП под Агинском, в котором погибли семь человек и двое пострадали.
Zab.RU 20:56
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Общество

«Просто Игорь»: в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске

Процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова, стал поводом для обсуждений и шуток в Сети.
РИА Новости 18:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обручился с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой

Дмитрий Шепелев обручился со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Актуальные Новости вчера в 08:19
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Общество

Андрею Малахову запрещают говорить про Киселевск

КузПресс 06:10
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»

РИА Новости 17:01
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Автоновости дня 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аурелио Де Лаурентис
Итальянский продюсер
Итальянский кинопродюсер. Хозяин кинокомпании «Filmauro», основанной совместно с его отцом в 1975 году в Италии. Владелец футбольных клубов «Наполи» и «Бари».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное