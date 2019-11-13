Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

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Правящая семья Катара сделала предложение о покупке «Наполи». Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро. 70-летний Де Лаурентис утратил интерес к клубу и может принять предложение.
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