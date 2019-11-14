Правящая семья Катара сделала предложение о покупке «Наполи». Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро. 70-летний Де Лаурентис утратил интерес к клубу и может принять предложение.

«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

Политика В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.

Происшествия В колледже Благовещенска произошла стрельба Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Армия и оружие В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии Указывается, что с помощью новой базы, где будет установлена в том числе система ПВО, военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит не только с Турцией, но и с Ираком.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Политика Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы» Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.

Авто Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года Европейская комиссия Euro NCAP провела краш-тесты несколько новинок автопрома, среди которых были кроссовер Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, а также внедорожник Ford Explorer нового поколения и хэтчбек Opel Corsa.

Политика Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа В среду на нынешней неделе пройдут первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа с и.о. посла США на Украине Биллом Тейлором и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.