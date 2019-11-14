Футбол
Sportbox.RU«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро
Правящая семья Катара сделала предложение о покупке «Наполи». Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро. 70-летний Де Лаурентис утратил интерес к клубу и может принять предложение.
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Президент «Наполи» не готов продать клуб дешевле, чем за 900 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 09:28
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Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии
Указывается, что с помощью новой базы, где будет установлена в том числе система ПВО, военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит не только с Турцией, но и с Ираком.
Происшествия
Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
Происшествия
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Космос
Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Технологии
Появились новые данные о видеокартах Intel Xe
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Европейская комиссия Euro NCAP провела краш-тесты несколько новинок автопрома, среди которых были кроссовер Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, а также внедорожник Ford Explorer нового поколения и хэтчбек Opel Corsa.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Происшествия
В Волгоградской области задержали банду мошенников
На похищенные деньги члены банды покупали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогие автомобили.
Политика
Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа
В среду на нынешней неделе пройдут первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа с и.о. посла США на Украине Биллом Тейлором и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Футбол