Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

3 фото
Правящая семья Катара сделала предложение о покупке «Наполи». Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро. 70-летний Де Лаурентис утратил интерес к клубу и может принять предложение.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент «Наполи» готов продать клуб не менее, чем за € 900 млн

Чемпионатвчера в 09:56

Де Лаурентис готов продать «Наполи» за 900 млн евро

Soccer.ruвчера в 08:44

Претендент на покупку «Наполи» оказался фанатом «Лацио»

Metaratingsвчера в 09:40

«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

Sportbox.RU12 ноября в 14:42

Президент «Наполи» не готов продать клуб дешевле, чем за 900 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 09:28

Катарские инвесторы хотят купить «Наполи», президент итальянского клуба запросил 900 млн евро

Sport24.ruвчера в 09:32

Президент «Наполи» идет на радикальные меры

Все про Спорт ру01:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Армия и оружие

Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике

Взгляд.ру 00:51
Политика

В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев

В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Гаджеты

Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Машины и Механизмы вчера в 15:57
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

ТАСС 01:58
Общество

Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 19:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Происшествия

В колледже Благовещенска произошла стрельба

Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
Lenta.ru вчера в 21:30
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Армия и оружие

В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии

Указывается, что с помощью новой базы, где будет установлена в том числе система ПВО, военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит не только с Турцией, но и с Ираком.
РБК вчера в 21:28
Происшествия

Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники

REGNUM вчера в 23:37
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Политика

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Происшествия

Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека

Lenta.ru вчера в 13:23
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Космос

Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Газета.Ru вчера в 11:28
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости вчера в 05:18
Технологии

Появились новые данные о видеокартах Intel Xe

Игромания.ру вчера в 16:23
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Общество

В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами

Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Европейская комиссия Euro NCAP провела краш-тесты несколько новинок автопрома, среди которых были кроссовер Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, а также внедорожник Ford Explorer нового поколения и хэтчбек Opel Corsa.
SpeedMe вчера в 06:16
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»

РИА Новости вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике

Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости 12 ноября в 13:00
Происшествия

В Волгоградской области задержали банду мошенников

На похищенные деньги члены банды покупали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогие автомобили.
Волгоградская правда 01:17
Политика

Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа

В среду на нынешней неделе пройдут первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа с и.о. посла США на Украине Биллом Тейлором и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.
РИА Новости 12 ноября в 20:57
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru вчера в 06:55
Футбол

Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аурелио Де Лаурентис
Итальянский продюсер
Итальянский кинопродюсер. Хозяин кинокомпании «Filmauro», основанной совместно с его отцом в 1975 году в Италии. Владелец футбольных клубов «Наполи» и «Бари».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное