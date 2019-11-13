Футбол
Sportbox.RU«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро
Правящая семья Катара сделала предложение о покупке «Наполи». Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро. 70-летний Де Лаурентис утратил интерес к клубу и может принять предложение.
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Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Фильм Про 05:00
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Авто
В России BMW отзывает автомобили для замены двигателя
Немецкая компания BMW отзывает в России 10 автомобилей BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30) и 7 серии (G11) для замены двигателя.
Автоновости дня вчера в 09:08
Политика
Тимошенко заявила, что «Батькивщина» переходит в оппозицию
РИА Новости 10:18
Политика
Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК 17:11
Общество
КС признал законным изъятие имущества у друзей коррупционеров
«Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети)», — пишет газета со ссылкой на определение КС.
Rambler News Service вчера в 00:37
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 10:36
Политика
Неизвестные захватывают посольство Венесуэлы в Бразилии
Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
News.ru 06:23
Технологии
Microsoft готовит к выходу Windows 10 November 2019 Update
Стало известно, что с 13 ноября ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания участникам программы Windows Insider в ветке Release Preview Ring.
МонаВиста 07:28
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Общество
В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Коммерсантъ 13:18
Происшествия
В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов
В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.
Газета Кемерова вчера в 23:24
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Происшествия
Пациент выпал из окна краевой клинической больницы в Чите
Из окна краевой клинической больницы в Чите 13 ноября выпал пациент.
Zab.RU 05:24
Политика
Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
РБК 12:54
Наука
Создана математическая модель ВИЧ-терапии
Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи МГМУ имени Сеченова, построила математическую модель, которая показывает возможность активации иммунных клеток в рамках терапии ВИЧ.
Индикатор 08:13
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:59
Здоровье
Аптеки ЕАО задержали выдачу лекарств по 6 тысячам льготным рецептам
Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители региона и рассказали, что не смогли получить необходимые им лекарства по рецептам, которые находятся на отложенном обслуживании.
REGNUM 17:59
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru 08:07
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Здоровье
Оптимизация в Зауралье увеличила зарплаты медиков на миллионы рублей
Всего оптимизация медорганизаций в Зауралье позволила сэкономить около 160 млн рублей, сообщили в областном правительстве.
За облаками вчера в 22:30
Общество
Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращённый рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
RT на русском вчера в 14:18