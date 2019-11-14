Футбол
Sportbox.RU«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро
Правящая семья Катара сделала предложение о покупке «Наполи». Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро. 70-летний Де Лаурентис утратил интерес к клубу и может принять предложение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент «Наполи» не готов продать клуб дешевле, чем за 900 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 09:28
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество
Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT
Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
REGNUM 02:22
Происшествия
Устроивший стрельбу в колледже угрожал студентам в туалете дробовиком
Устроивший стрельбу в колледже Благовещенска ранее угрожал студентам в туалете дробовиком.
Известия 02:42
Здоровье
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
MedikForum.ru 12 ноября в 05:18
Происшествия
На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Вести.Ru вчера в 14:32
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Росбалт вчера в 20:40
Культура
Челябинский симфонический оркестр поедет покорять Санкт-Петербург
Челябинский симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова, который был создан в этом году, выступит в день закрытия форума вместе с пианистом Денисом Мацуевым.
Губерния (г. Челябинск) 12 ноября в 00:13
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
РИА Новости 01:46
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Авто
Объявлены цены на LADA Vesta с новым двигателем и вариатором
АВТОВАЗ объявил новые комплектации и цены на автомобили семейства LADA Vesta – все модели (кроме LADA Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию японской марки Jatco, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M.
Автостат 12 ноября в 00:01
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Футбол
ФНЛ. «Ротор» принял поздравления с выходом Премьер-лигу
Матч 22-го тура «Химки» – «Ротор» многие считали определяющим.
РИАЦ 02:48
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Известия вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Софья Эрнст впервые рассказала о муже, детях и свадьбе
Софья Эрнст и Константин Эрнст Рассказала Софья Эрнст и о своих творческих планах.
Вокруг ТВ вчера в 06:33
Общество
На распродаже AliExpress россияне потратили рекордное число денег
Россияне потратили на распродаже AliExpress 11 ноября рекордные 17,2 млрд рублей.
АБН вчера в 08:44
Авто
Ferrari презентовала новое купе Roma
Буквально несколько дней назад компания Ferrari представила публике уникальное купе Ferrari Roma с четырехместным салоном.
Faktom 01:55
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Петровском
СММ ОБСЕ сообщила о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском.
Суть событий 12 ноября в 10:29
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Происшествия
СК завел уголовное дело после ДТП с семью погибшими в Забайкалье
Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом с семью погибшими, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:06