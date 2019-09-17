Лига чемпионов
РИА Новости«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем". Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дрис Мертенс (82-я минута, пенальти) и Фернандо Льоренте (90+2).
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