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Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем". Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дрис Мертенс (82-я минута, пенальти) и Фернандо Льоренте (90+2).
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Голы Мертенса и Льоренте принесли «Наполи» победу над «Ливерпулем»

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