Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов

Наполи — Ливерпуль
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
57′
Эндрю Робертсон
61′
Джеймс Милнер
66′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
Лоренцо Инсинье
Петр Зелиньски
66′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
69′
Аллан
Элиф Элмаз
75′
Дрис Мертенс
82′
87′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
Фернандо Льоренте
90′
Фернандо Льоренте
90′+2′
Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем". Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дрис Мертенс (82-я минута, пенальти) и Фернандо Льоренте (90+2).
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