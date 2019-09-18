Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов

Наполи — Ливерпуль
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
57′
Эндрю Робертсон
61′
Джеймс Милнер
66′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
Лоренцо Инсинье
Петр Зелиньски
66′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
69′
Аллан
Элиф Элмаз
75′
Дрис Мертенс
82′
87′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
Фернандо Льоренте
90′
Фернандо Льоренте
90′+2′
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи». Итальянцы отправили в ворота «красных» два безответных мяча. Счёт в матче команды открыли только на 82-й минуте после того, как бельгиец Дрисс Мертенс реализовал пенальти.
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