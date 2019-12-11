Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев. Напомним, что итальянский специалист возглавил "Наполи" 23 мая 2018 года.
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«Наполи» уволил Анчелотти. Это случилось после разгромной победы над «Генком»

Спорт-Экспрессвчера в 17:49

Анчелотти не собирается уходить в отставку

Евро-футбол.рувчера в 15:22

Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи»

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«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера

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«Наполи» уволил Анчелотти

Sports.ruвчера в 18:06

«Наполи» уволил Анчелотти через 3 часа после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 17:43
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Лавров прокомментировал встречу с Трампом

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Известия вчера в 18:28
Общество

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Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
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Коммерсантъ вчера в 14:52
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Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага

В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
РИА Новости вчера в 23:54
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WhatsApp станет недоступным для миллионов пользователей в 2020 году

Как сообщает «Коммерсант», ранее было объявлено, что после 1 февраля 2020 года станет невозможно создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
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Общество

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РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

RT на русском вчера в 10:25
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Политика

В Крыму предупредили ООН о возможности спасти подорванный авторитет

В ООН должны вспомнить принципы, по которым создавалась эта структура, и отправить в Крым миссию.
News.ru 00:16
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

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Армия и оружие

России в XXI веке предрекли «генеральное сражение» с США

РЕН ТВ вчера в 16:36
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Армия и оружие

На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони

На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
Военное обозрение вчера в 04:25
Экономика

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Взгляд.ру вчера в 02:50
Шоу-бизнес

Добронравов рассказал о начале съемок седьмого сезона «Сватов»

Актер сериала "Сваты" Федор Добронравов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о съемках седьмого сезона проекта.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика

США ввели санкции против главы полиции Грозного

США ввели санкции против главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова "за серьезные нарушения прав человека", говорится в распространенном 10 декабря сообщении Госдепартамента США, передает ТАСС.В частности, американские власти утверждают, что в отношении него "имеются заслуживающие доверия предположения о его ответственности за казни в общей сложности 27 человек".
SakhaNews вчера в 12:43
Общество

Продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Российская газета вчера в 23:15
Армия и оружие

Российский фрегат запустил ракету «Калибр» у берегов Крыма

Фрегат «Адмирал Эссен» произвел запуск крылатой ракеты «Калибр» из Черного моря по цели на прибрежном полигоне.
РБК 00:17
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Здоровье

В Курской области обсудили, как модернизировать первичную медицину

На базе Курского государственного медицинского университета прошла стратегическая сессия по модернизации первичного звена здравоохранения в Курской области.
Kurskcity.ru вчера в 11:13
Общество

В Германии скончался Юрий Лужков

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Общество

Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире

Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
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Общество

В Канаде совершил полет первый самолет на электричестве

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Политика

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ 09 декабря в 15:45
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
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