Лига чемпионов
Газета.Ru«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев. Напомним, что итальянский специалист возглавил "Наполи" 23 мая 2018 года.
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«Наполи» уволил Анчелотти. Это случилось после разгромной победы над «Генком»
Спорт-Экспрессвчера в 17:49
«Наполи» уволил Анчелотти через 3 часа после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 17:43
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