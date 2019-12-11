Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев. Напомним, что итальянский специалист возглавил "Наполи" 23 мая 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Наполи» уволил Анчелотти. Это случилось после разгромной победы над «Генком»

Спорт-Экспресс17:49

Анчелотти не собирается уходить в отставку

Евро-футбол.ру15:22

Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи»

Soccer.ru18:35

«Наполи» объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера

Чемпионат18:03

«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера

Матч ТВ17:53

«Арсенал» опережает «Эвертон» в борьбе за Анчелотти

Sports.ru21:40

«Арсенал» — фаворит в борьбе за Анчелотти

Sport24.ru20:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Известия 08:41
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
РИА Новости 16:51
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ 09:41
Экономика

Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
RT на русском 12:54
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
РЕН ТВ 11:57
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело 22:04
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

iReactor 19:02
Политика

Путин ответил Киеву стихами про газ

Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Российская газета вчера в 19:26
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.
Интерфакс 04:16
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 20:35
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ 21:47
Политика

Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Lenta.ru 13:03
Политика

В администрации США подтвердили встречу Трампа с Лавровым

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белом доме примет президент США Дональд Трамп 10 декабря, сообщила пресс-служба администрации США.
Красная весна вчера в 23:19
Общество

Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России

Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
РИА Новости 20:05
Политика

Путин обвинил Ленина в закладке «мины» под государственность России

Создатель СССР Владимир Ленин «заложил мину» под российскую государственность, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
REGNUM 11:49
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости 15:15
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости 19:23
Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга весной 2017 год, унесшем жизни 15 человек.
Газета.Ru 06:37
Экономика

«Ъ»: «Арктик СПГ - 2» может привлечь $8 млрд кредитных средств

Акционеры проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2" планируют привлечь $8 млрд внешнего финансирования в иностранных банках.
ТАСС 20:07
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Общество

Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Интерфакс 19:21
Гаджеты

Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Актуальные Новости 05:06
Наука

В РФ разработали микрокапсулы для доставки препаратов к клеткам рака

РЕН ТВ 21:49
Здоровье

Церковь помогла открыть в Иркутске бесплатный медпункт для бездомных

При необходимости пациент будет осмотрен врачом кабинета неотложной помощи городской больницы №3. – Открытие медпункта в Иркутске – это важный шаг по выстраиванию системы практического оказания медицинской помощи бездомным не только в масштабах Иркутской области, но и всей страны.
Фома 06:03
Баскетбол

Тульский «Арсенал» не попадет на чемпионат из-за договорного матча

Тульский БК «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч. Соответствующее решение озвучили в Российской федерации баскетбола.
Тульская служба новостей 10:07
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное