Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев. Напомним, что итальянский специалист возглавил "Наполи" 23 мая 2018 года.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.

Происшествия Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.

Политика В Киеве допустили срыв договоренностей по Донбассу Участники «нормандского формата» переговоров по Украине в феврале 2015 года приняли Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта.

Космос Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.

Здоровье Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.

Экономика Медведев обозначил конечную цель повышения пенсионного возраста В ходе итоговой пресс-конференции, глава Правительства страны Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым сложным решением для него и Президента России.

Общество Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.

Политика Владимир Путин прокомментировал дело «Нового величия» Участники «Нового величия» готовились к боевым действиям и терактам, рассказал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Общество Губернатор Приамурья назвал главные для области события 2019 года Отчитываясь перед общественностью, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал события, которые, по его мнению, стали главными в жизни региона в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.