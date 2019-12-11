Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев. Напомним, что итальянский специалист возглавил "Наполи" 23 мая 2018 года.
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