Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ред Булл Зальцбург» забил два мяча «Наполи», но проиграл

Австрийцы регулярно по многу забивают на своем поле, не стал исключением и сегодняшний день. Эрлинг Холанн дважды сравнивал счет после результативных ударов Дриса Мертенса, но все же гол Лоренцо Инсинье на 73-й минуте стал решающим - 3:2 в пользу «Наполи».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мертенс повторил достижение Марадоны

Чемпионат15:36

Мертенс обошел Марадону по голам за «Наполи». У Гамшика на 5 голов больше

Sports.ru15:31

Мертенс обогнал Марадону по количеству голов за «Наполи»

Спорт-Экспресс16:25

«Наполи» победил «Зальцбург». Мертенс обошел Марадону по числу голов за клуб

Sport24.ru16:56

Мертенс догнал Марадону по голам за «Наполи»

Sportbox.RU15:50

Мертенс обогнал Марадону по голам за «Наполи»

Советский спорт15:42

Мертенс обошел Марадону по количеству голов за «Наполи»

РИА Новости16:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:15
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

РБК 18:45
Кино

Показан финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер «Звездных войн» — Скайуокер.
iReactor вчера в 01:13
Экономика

Подорожание гречки в России опровергли

Ранее во вторник, 22 октября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала, что российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о повышении цен на культуру.
Lenta.ru вчера в 07:35
Армия и оружие

Российские стратеги прилетели в ЮАР

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года

Вести Подмосковья 06:52
Футбол

Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru 15:41
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой

Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru 17:59
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Армия и оружие

Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
РИА Новости 07:40
Политика

Помпео и глава «новой церкви» Украины провели переговоры

Официальную встречу с главой «новой церкви» Украины Епифанием провел в Вашингтоне госсекретарь США Майкл Помпео 23 октября, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
Красная весна 14:07
Кино

Стал известен список актёров-номинантов на премию «Оскар»

Life.ru 17:47
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев купил жене гроб, а она составила завещание

Известный шоумен Гоген Солнцев рассказал о состоянии своей 64-летней супруги Екатерины Терешкович.
Пятый канал 11:56
Наука

У древнейших тетрапод нашли хрящевой скелет и любовь к водному образу жизни

Одно из древнейших четвероногих, жившее 372 миллиона лет назад, вело преимущественно водный образ жизни.
N+1 12:32
Происшествия

Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище

Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru вчера в 10:39
Политика

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Происшествия

В Эссексе найден грузовик, в прицепе которого находились 39 тел

Вести.Ru 05:31
Происшествия

Сергей Фомин останется под домашним арестом до 8 января

Сергей Фомин останется под домашним арестом до 8 января Сергей Фомин, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, останется под домашним арестом до 8 января — такое решение в среду принял Мосгорсуд, отклонив апелляционную жалобу господина Фомина на меру пресечения, избранную для него Басманным судом в сентябре.
Коммерсантъ 18:26
Политика

Зеленский рассказал, когда состоится встреча в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал местным СМИ об условиях, при которых будет назначена дата следующего саммита в «нормандском формате», передает RT.
Аргументы и Факты 13:41
Футбол

Футбольный мир отмечает 90‑летие со дня рождения Льва Яшина

Все знают, что он признан лучшим вратарем ХХ века, его именем назван приз, который вручают голкиперам на чемпионатах мира.
Петербургский дневник 21 октября в 23:24
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС 12:10
Общество

Малышева выписана после госпитализации

Телеведущая Елена Малышева выписана из Боткинской больницы, куда она попала после скачка давления.
RT на русском 10:01
Политика

Уганда хочет покупать больше российского вооружения

Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".
РИА Новости 11:08
Космос

Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля

AstroNews.ru вчера в 11:49
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 12:21
Общество

Жир на животе поможет убрать белковый завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток 04:31
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

РБК 18:03
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное