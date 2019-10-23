Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Ред Булл Зальцбург» забил два мяча «Наполи», но проиграл
Австрийцы регулярно по многу забивают на своем поле, не стал исключением и сегодняшний день. Эрлинг Холанн дважды сравнивал счет после результативных ударов Дриса Мертенса, но все же гол Лоренцо Инсинье на 73-й минуте стал решающим - 3:2 в пользу «Наполи».
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