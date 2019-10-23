«Наполи» победил «Зальцбург» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Австрии и завершилась со счетом 3:2. Дубль в составе победителей оформил Дрис Мертенс, побивший достижение Диего Марадоны по голам за клуб (116 против 115), а победный удар на счету Лоренсо Инсинье.

«Наполи» победил «Зальцбург» в матче с пятью голами

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