Футбол

Советский спортСоветский спорт«Наполи» проиграл «Болонье» на своем поле

Наполи — Болонья
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
36′
Гари Медель
Калиду Кулибали
37′
Фернандо Льоренте
41′
46′
Риккардо Орсолини
Андреас Ольсен
55′
Андреа Поли
58′
Андреас Ольсен
61′
Стефано Денсвил
63′
Гари Медель
Маттиас Сванберг
Элиф Элмаз
Дрис Мертенс
65′
80′
Никола Сансоне
Ирвинг Лосано
Амин Юнес
82′
85′
Родриго Паласио
Маттиа Дестро
90′+3′
Маттиа Дестро
90′+5′
Блерим Джемаили
Болонья прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в серии А. Ранее команда Синиши Михайловича трижды проиграла и сыграла вничью с Пармой на своем поле (2:2). Наполи занимает седьмое место в таблице, набрав 20 очков.
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