Футбол
Чемпионат«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А
|36′
Гари Медель
Калиду Кулибали
|37′
Фернандо Льоренте
|41′
|46′
Риккардо Орсолини
Андреас Ольсен
|55′
Андреа Поли
|58′
Андреас Ольсен
|61′
Стефано Денсвил
|63′
Гари Медель
Маттиас Сванберг
Элиф Элмаз
Дрис Мертенс
|65′
|80′
Никола Сансоне
Ирвинг Лосано
Амин Юнес
|82′
|85′
Родриго Паласио
Маттиа Дестро
|90′+3′
Маттиа Дестро
|90′+5′
Блерим Джемаили
|61%
|Владение мячом
|39%
|89%
|Процент точных передач
|81%
|17
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|4
|7
|Угловые
|–
|5
|Отборы
|19
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Наполи
Расстановка 4‑3‑3
25
Оспина
19
Максимович
44
Манолас
26
Кулибали
22
ди Лоренцо
8
Руис
14
Мертенс
20
Зелиньски
34
Юнес
9
Льоренте
24
Инсинье
Де Лео
28
Скорупский
14
Томиясу
13
Бани
23
Ларангейра
4
Денсвил
17
Ольсен
32
Сванберг
31
Джемаили
16
Поли
10
Сансоне
22
Дестро
Болонья
Расстановка 4‑5‑1
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" проиграл "Болонье" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.
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«Наполи» уступил «Болонье», продлив безвыигрышную серию в чемпионате до 6 матчей
Sport24.ruвчера в 14:11
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
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