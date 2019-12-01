В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" проиграл "Болонье" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.

«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Общество Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.

Политика Министр энергетики США ушел в отставку Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Общество СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Гаджеты В России резко снизилась минимальная цена на iPhone Приобрести самую старую из обновляемых версий смартфона можно меньше, чем за 20 тысяч рублей. iPhone 6S на 32 гигабайта впервые стоит 19995 рублей.

Экономика Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).

Здоровье В Краснодаре медицинский кластер построят к 2030 году Губернатором края было принято решение о создании мощного медицинского кластера в Краснодаре, построены учреждения будут к 2030 году.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Финансы Рубль укрепится до 60 — HSBC Рубль в пятницу снижается шестой день до 64.22/долл. Цель HSBC предполагает рост на 7% прирост от этого уровня.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.