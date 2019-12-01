Футбол
Чемпионат«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А
|36′
Гари Медель
Калиду Кулибали
|37′
Фернандо Льоренте
|41′
|46′
Риккардо Орсолини
Андреас Ольсен
|55′
Андреа Поли
|58′
Андреас Ольсен
|61′
Стефано Денсвил
|63′
Гари Медель
Маттиас Сванберг
Элиф Элмаз
Дрис Мертенс
|65′
|80′
Никола Сансоне
Ирвинг Лосано
Амин Юнес
|82′
|85′
Родриго Паласио
Маттиа Дестро
|90′+3′
Маттиа Дестро
|90′+5′
Блерим Джемаили
|61%
|Владение мячом
|39%
|89%
|Процент точных передач
|81%
|17
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|4
|7
|Угловые
|–
|5
|Отборы
|19
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Наполи
Расстановка 4‑3‑3
25
Оспина
19
Максимович
44
Манолас
26
Кулибали
22
ди Лоренцо
8
Руис
14
Мертенс
20
Зелиньски
34
Юнес
9
Льоренте
24
Инсинье
Де Лео
28
Скорупский
14
Томиясу
13
Бани
23
Ларангейра
4
Денсвил
17
Ольсен
32
Сванберг
31
Джемаили
16
Поли
10
Сансоне
22
Дестро
Болонья
Расстановка 4‑5‑1
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" проиграл "Болонье" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Конфликты в «Наполи»: букмекеры начали принимать ставки на судьбу клуба
Bookmaker-ratings.ru29 ноября в 05:58
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Происшествия
В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения
В результате студент из Эквадора скончался от ножевых ранений, а молодой человек из Колумбии задержан в качестве подозреваемого.
Здоровье
Врачи назвали лучшие полезные для здоровья печени продукты
Врачи назвали семь лучших продуктов для поддержания здоровья печени, сообщает портал MedikForum.ru.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»
Армия и оружие
ВМФ РФ примет на вооружение пять новых кораблей до конца года
Пять новых кораблей заступят на боевое дежурство в подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года, 30 ноября заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ.
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Авто
Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Музыка
Опубликовано видео первого выступления Николая Носкова после инсульта
Николай Носков после инсульта выступил на «Вечернем Урганте», запись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале передачи.
Общество
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
Шоу-бизнес
Собчак поделилась трогательным фото с сыном с отдыха на Мальдивах
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию с трёхлетним сыном Платоном, с которым она проводит отдых на Мальдивах.
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Политика
СМИ Европы призывают «лишить довольствия» Украину и признать Крым российским
Экономически целесообразнее погасить конфликт и примириться с российской принадлежностью Крыма, чем испытывать терпение Москвы, пишут западные СМИ.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Музыка
Фадеев признался, за кого из своих артистов он исполнял песни
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.