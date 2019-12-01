Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А

Наполи — Болонья
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
36′
Гари Медель
Калиду Кулибали
37′
Фернандо Льоренте
41′
46′
Риккардо Орсолини
Андреас Ольсен
55′
Андреа Поли
58′
Андреас Ольсен
61′
Стефано Денсвил
63′
Гари Медель
Маттиас Сванберг
Элиф Элмаз
Дрис Мертенс
65′
80′
Никола Сансоне
Ирвинг Лосано
Амин Юнес
82′
85′
Родриго Паласио
Маттиа Дестро
90′+3′
Маттиа Дестро
90′+5′
Блерим Джемаили
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" проиграл "Болонье" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.
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