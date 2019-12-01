В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" проиграл "Болонье" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.

«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А

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