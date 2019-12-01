Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Наполи» провалил домашний матч с «Болоньей»

Наполи — Болонья
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
36′
Гари Медель
Калиду Кулибали
37′
Фернандо Льоренте
41′
46′
Риккардо Орсолини
Андреас Ольсен
55′
Андреа Поли
58′
Андреас Ольсен
61′
Стефано Денсвил
63′
Гари Медель
Маттиас Сванберг
Элиф Элмаз
Дрис Мертенс
65′
80′
Никола Сансоне
Ирвинг Лосано
Амин Юнес
82′
85′
Родриго Паласио
Маттиа Дестро
90′+3′
Маттиа Дестро
90′+5′
Блерим Джемаили
В домашнем матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» неаполитанцы начали удачно, в контратаке Фернандо Льоренте открыл счет ударом с линии штрафной в дальний угол.
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