Футбол
Евро-футбол.ру«Наполи» провалил домашний матч с «Болоньей»
|36′
Гари Медель
Калиду Кулибали
|37′
Фернандо Льоренте
|41′
|46′
Риккардо Орсолини
Андреас Ольсен
|55′
Андреа Поли
|58′
Андреас Ольсен
|61′
Стефано Денсвил
|63′
Гари Медель
Маттиас Сванберг
Элиф Элмаз
Дрис Мертенс
|65′
|80′
Никола Сансоне
Ирвинг Лосано
Амин Юнес
|82′
|85′
Родриго Паласио
Маттиа Дестро
|90′+3′
Маттиа Дестро
|90′+5′
Блерим Джемаили
|61%
|Владение мячом
|39%
|89%
|Процент точных передач
|81%
|17
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|4
|7
|Угловые
|–
|5
|Отборы
|19
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Наполи
Расстановка 4‑3‑3
25
Оспина
19
Максимович
44
Манолас
26
Кулибали
22
ди Лоренцо
8
Руис
14
Мертенс
20
Зелиньски
34
Юнес
9
Льоренте
24
Инсинье
Де Лео
28
Скорупский
14
Томиясу
13
Бани
23
Ларангейра
4
Денсвил
17
Ольсен
32
Сванберг
31
Джемаили
16
Поли
10
Сансоне
22
Дестро
Болонья
Расстановка 4‑5‑1
В домашнем матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» неаполитанцы начали удачно, в контратаке Фернандо Льоренте открыл счет ударом с линии штрафной в дальний угол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Наполи» — «Болонья». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Италии 1 декабря 2019 года
LiveSport.ru29 ноября в 21:00
Конфликты в «Наполи»: букмекеры начали принимать ставки на судьбу клуба
Bookmaker-ratings.ru29 ноября в 05:58
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
В Киеве при покушении на депутата областного совета убили его трехлетнего сына. Машину Вячеслава Соболева обстреляли в центре города.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 15 человек
До 15 человек возросло число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье. Данные предоставлены ВЦНК "Защита".
Происшествия
Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье для помощи родственникам погибших в ДТП
Психологи из Москвы прибыли в поселок Кокуй и город Шилку в Забайкалье для помощи родственникам погибших в крупном ДТП.
Наука
Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей
Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Футбол
Эмери может покинуть «Арсенал» уже сегодня
Эмери стал главным тренером «Арсенала» 23 мая 2018 года.
Технологии
Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5
Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Врач рассказал, как высыпаться при сменном графике работы
Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, как адаптироваться к сменному графику работы, советы он дал в интервью телеканалу RT.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Происшествия
Найденную на Кубани в выгребной яме девочку изнасиловали
Музыка
Вместо Бузовой и Панайотова: Исаеву пригласили выступить на «Евровидении»
Сегодня много пишут и говорят о том, что хорошо бы отправить на этот смотр европейской попсы Александра Панайотова.
Армия и оружие
В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»
В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер».
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Хоккей
Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне
Происшествия
У перевозчика разбившегося в Забайкалье автобуса выявляли нарушения
У автоперевозчика маршрута Чита - Сретенск в Забайкальском крае в ходе трех проверок в текущем году выявляли нарушения, передает ТАСС.