Футбол
Евро-футбол.ру«Наполи» провалил домашний матч с «Болоньей»
|36′
Гари Медель
Калиду Кулибали
|37′
Фернандо Льоренте
|41′
|46′
Риккардо Орсолини
Андреас Ольсен
|55′
Андреа Поли
|58′
Андреас Ольсен
|61′
Стефано Денсвил
|63′
Гари Медель
Маттиас Сванберг
Элиф Элмаз
Дрис Мертенс
|65′
|80′
Никола Сансоне
Ирвинг Лосано
Амин Юнес
|82′
|85′
Родриго Паласио
Маттиа Дестро
|90′+3′
Маттиа Дестро
|90′+5′
Блерим Джемаили
|61%
|Владение мячом
|39%
|89%
|Процент точных передач
|81%
|17
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|4
|7
|Угловые
|–
|5
|Отборы
|19
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Наполи
Расстановка 4‑3‑3
25
Оспина
19
Максимович
44
Манолас
26
Кулибали
22
ди Лоренцо
8
Руис
14
Мертенс
20
Зелиньски
24
Инсинье
34
Юнес
9
Льоренте
Де Лео
28
Скорупский
14
Томиясу
13
Бани
23
Ларангейра
4
Денсвил
17
Ольсен
31
Джемаили
32
Сванберг
16
Поли
10
Сансоне
22
Дестро
Болонья
Расстановка 4‑5‑1
В домашнем матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» неаполитанцы начали удачно, в контратаке Фернандо Льоренте открыл счет ударом с линии штрафной в дальний угол.
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Конфликты в «Наполи»: букмекеры начали принимать ставки на судьбу клуба
Bookmaker-ratings.ru29 ноября в 05:58
«Наполи» — «Болонья». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Италии 1 декабря 2019 года
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