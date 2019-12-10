Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Наполи» разгромил «Генк» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Наполи» выиграл у «Генка» (4:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Аркадиуш Милик. Один из мячей он забил с пенальти.
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Впервые на групповом турнире Лиги чемпионов оформлено восемь хет-триков

Спорт-Экспресс15:38

«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Чемпионат14:44

Милик сделал хет-трик в матче с «Генком», нанеся 3 удара в створ

Sports.ru13:43

«Наполи» разгромил «Генк» благодаря хет-трику Милика и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Советский спорт14:49

«Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

LiveSport.ru14:49

Милик в первом тайме игры с «Генком» оформил первый хет-трик «Наполи» в Лиге чемпионов

Бомбардир.ру13:44

«Наполи» обыграл «Генк» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места

Metaratings15:25
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