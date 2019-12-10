Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Наполи» разгромил «Генк» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов
«Наполи» выиграл у «Генка» (4:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Аркадиуш Милик. Один из мячей он забил с пенальти.
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Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Общество
Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать
Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Футбол
«Валенсия» и «Челси» пробились в плей-офф Лиги чемпионов
Итоговое положение команд: "Валенсия", "Челси" (оба - по 11 очков), "Аякс" (10), "Лилль" (1). Полуфиналист розыгрыша Лиги чемпионов прошлого сезона "Аякс" продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.
Общество
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Экс-мэр Москвы скончался на 84-ом году жизни.
Происшествия
Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга весной 2017 год, унесшем жизни 15 человек.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил возможности «газовой войны»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в фейсбуке сообщил, Киев продолжит договариваться с Москвой о газе дальше.
Футбол
Джорджевич показал, как восстанавливается после травмы
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Политика
Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза
По словам постпреда, в Брюсселе постепенно осознают, что "друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно".
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Путин обвинил Ленина в закладке «мины» под государственность России
Создатель СССР Владимир Ленин «заложил мину» под российскую государственность, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Гаджеты
Опубликован ТОП самых мощных смартфонов
Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 г. смартфонов на Android.
Экономика
Медведев обозначил конечную цель повышения пенсионного возраста
В ходе итоговой пресс-конференции, глава Правительства страны Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым сложным решением для него и Президента России.
Энергетика
На Украине цену на газ для населения снизили на 13%
Украинский "Нафтогаз" в декабре снизил цены на газ для населения на 13% по сравнению с ноябрем.
Политика
Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство в адрес граждан
Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.
Кино
Фильм «Т-34» пользуется большим успехом в Японии
"Т-34" за последние годы стал первым российским фильмом в Японии, который идет на широком экране по всей стране и пользуется большим успехом у зрителей, рассказал РИА Новости Кэйдзо Кавата, представительный директор компании TWIN, которая занимается прокатом.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.